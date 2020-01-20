Okul başarısının sırrı kahvaltıda - Son Dakika
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Okul başarısının sırrı kahvaltıda

6 saat önce

Diyetisyen Nursena Altunsu, kahvaltıya ilişkin "Kahvaltı alışkanlığı okul çağı çocuklarında hafıza, konsantrasyon, problem çözme yeteneği, test puanları ve okula devamlılık durumlarını etkileyerek okul başarısını geliştirir" dedi.

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Diyetisyen Nursena Altunsu, kahvaltıya ilişkin "Kahvaltı alışkanlığı okul çağı çocuklarında hafıza, konsantrasyon, problem çözme yeteneği, test puanları ve okula devamlılık durumlarını etkileyerek okul başarısını geliştirir" dedi.

Medipol Üniversitesi Vatan Kliniğinden Diyetisyen Nursena Altunsu, son günlerde polemik haline gelen kahvaltı sorunsalına karşı açıklamalarda bulundu. Altunsu, kahvaltının gün içinde yapılacak aktiviteler için enerji sağladığından günün en önemli öğünü olarak kabul edildiğine dikkat çekerek, "Beslenme uzmanı Adelle Davis kahvaltının önemini 'Kahvaltını kral gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi ye' diyerek uyarmıştır. Son araştırmalar, düzenli kahvaltı tüketiminin bilişsel ve zihinsel performansın geliştirdiği ve koroner kalp hastalıklarını önlediğini göstermektedir" diye konuştu.

DİYABET RİSKİNİ ÖNLÜYOR

Okul çağında kahvaltı alışkanlığının oldukça önemli olduğuna işaret eden Altunsu, şu bilgileri paylaştı:

"Kahvaltı alışkanlığı okul çağı çocuklarında hafıza, konsantrasyon, problem çözme yeteneği, test puanları ve okula devamlılık durumlarını etkileyerek okul başarısını geliştirmektedir. Ayrıca doygunluk hissi sağlayarak günlük kalori alımının azaltılması ve lif tüketiminin artması ile insülin duyarlılığını geliştirerek diyabet riskinin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Hafif kilolu ve obez gençlerin kahvaltıyı daha sık atladıkları, enerji açığını telafi etmek için günün ilerleyen saatlerinde yağlı ve şekerli atıştırmalıklar tükettikleri görülmektedir."

KÜÇÜK YAŞLARDA ALIŞKANLIK KAZANDIRILMALI

Altunsu, kahvaltı menülerinin sıvı, enerji, protein yönünden dengeli olması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"İdeal bir kahvaltı, miktarları kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber süt, haşlanmış yumurta, peynir çeşitleri, zeytin, mevsim sebze ve meyveleri, tahıl ve ekmek çeşitlerinden oluşmalıdır. Böylelikle düzenli kahvaltı alışkanlığı karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller için önerilen alımları karşılayarak beslenme kalitesini arttırmaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki beslenme alışkanlıkları ve seçimleri, yetişkinlik dönemini de takip edeceğinden kişinin, küçük yaşlarda kahvaltı alışkanlığı ve besin seçim bilinci edinmesi sağlanmalıdır."


Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:29 Kaynak: DHA
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