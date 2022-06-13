Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama

13.06.2022 22:27
Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama

Sivas'ta Reşat Şemsettin Sirer İlkokulunda öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası üç sendika ortak basın açıklaması düzenleyerek saldırıyı kınadı.

Sivas'ta Reşat Şemsettin Sirer İlkokulunda öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası üç sendika ortak basın açıklaması düzenleyerek saldırıyı kınadı.

Sivas'ta bulunan Reşat Şemsettin Sirer İlkokulunda geçtiğimiz gün yaşanan olaylarda güvenliği için kolye takmasına izin verilmeyen bir öğrencinin velisi ile okul idarecileri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası veli, yakınlarını alarak okulu basmaya kalktı. Yaşanan olaylar sırasında okul müdürü Tevfik Aydemir darp edilerek yaralandı. Öğretmenler ve okul görevlileri kapıları kilitleyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Konu yargıya intikal ederken, bugün üç farklı eğitim sendikası konuyla ilgili bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Sendika temsilcileri öğrencilerin gözleri önünde cereyan eden ve yargıya intikal eden saldırının takipçisi olacaklarını, suçluların cezasız kalmayacağını belirterek olayda yaralanan Aydemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca sendika temsilcileri, eğitimcilere yönelik benzer saldırılara karşı tek vücut olup ortak mücadele vereceklerini belirtti.

Sendika temsilcilerinin "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı pankart açtığı basın açıklamasına öğrenci velileri de destek verdi. - SİVAS

Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama
Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama

YORUMLAR
500
Kuvvetli yağış sonrası Sızır Şelalesi çamur rengine döndü Kuvvetli yağış sonrası Sızır Şelalesi çamur rengine döndü Halk otobüsü cayır cayır yandı Halk otobüsü cayır cayır yandı
Kaynak: İHA

Sendika, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement