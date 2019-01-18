Son Dakika Haberleri: Okul Birincilerine Madalyaları Verildi

Okul Birincilerine Madalyaları Verildi

1 saat önce

Bilecik il genelinde 36 bin 155 öğrenci karne heyecanı yaşarken, okul birincileri de madalyalarını aldı.

Okul Birincilerine Madalyaları Verildi, System.String[]
Bilecik il genelinde 36 bin 155 öğrenci karne heyecanı yaşarken, okul birincileri de madalyalarını aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de 2018-2019 eğitim öğretim yılında sömestre girilirken, il genelinde 36 bin 155 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesinde eğitim veren Murat Hüdavendigar ortaokulu öğrencileri farklı bir heyecana sahne oldu. Okul Müdürü Murat Aydoğan tarafından 5,6,7 ve 8'inci sınıflar arasında düzenlenen yarışmalarda birinci olanlara başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

"Benden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen başta ailem ve sınıf öğretmenime teşekkür ederim"

Okul bahçesinde düzenlenen törenle birinciler başarı belgesi ve madalyalarını okul müdürünün elinden aldılar. 8'inci sınıflar arasında birinciliği 5 arkadaşı ile paylaşan Ecesu Sünetci, başarısını ailesi ve sınıf öğretmeni Dilek Tuncer'e armağan ederken, "Bugün çok mutlu ve gururluyum. Bugün 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısını geride bıraktık. Ben ve diğer arkadaşım müdürümüz Murat Aydoğar'ın elinden Başarı Belgemizi ve madalyamızı aldık. Bu başarıyı yıl sonunda da elde etmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Benden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen başta ailem ve sınıf ve branş öğretmenime tekrar teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan 8'inci sınıflarda diğer birinciliği Elif Selen, Melike Sağlam, Mehmet Serhat Aktaş ve Esma Kiraz paylaştı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Bilecik, Yaşam
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