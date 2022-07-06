Okul birincilerinin YKS yerleştirmeleri için eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı - Son Dakika
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Okul birincilerinin YKS yerleştirmeleri için eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

06.07.2022 10:25
Okul birincilerinin YKS yerleştirmeleri için eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren okul birincisi adaylar, bilgilerini bugünden itibaren 25 Temmuz saat 16.00'ya kadar kontrol edebilecek.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren okul birincisi adaylar, bilgilerini bugünden itibaren 25 Temmuz saat 16.00'ya kadar kontrol edebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2022-YKS'ye giren okul birincisi üniversite adaylarının sistemdeki "okul birincisi bilgilerini" kontrol etmelerine yönelik duyuru yayımlandı.

Buna göre, ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul birincisi bilgileri, 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-Okul sisteminden 5 Temmuz'da elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında okul birincisi olan adayların bilgilerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 6-25 Temmuz'da kontrol etmesi gerekiyor.

Okul birincisi bilgisinde eksiklik veya hata olan adaylar, 25 Temmuz saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yapabilecek. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birincisi bilgisinde düzeltme ve değişiklik yapılamayacak. Adayların bireysel veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığa yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Okul birincilerinin YKS yerleştirmeleri için eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı - Son Dakika

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