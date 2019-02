Okul Çağına Kadar Sütleri Belediyeden

HARUN KAYMAZ - Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde, belediye tarafından 1-5 yaş grubu çocuklara yönelik başlatılan gıda desteği uygulaması kapsamında dağıtılacak sütler, evlere kadar ulaştırılıyor.Gölpazarı Belediyesince yılbaşında başlatılan "Hoş Geldin Bebek " kampanyası çerçevesinde başvuru yapan ailelere her bir çocuk için aylık 6 litre süt desteği veriliyor.Belediye Başkanı Vedat Kazıcı , ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi.Hem bebekler hem de 1 yaşını doldurmuş çocuklar için anne babalara destek olmaya çalıştıklarını belirten Kazıcı, "Belediyeler, insanların doğumundan ölümüne kadar her aşamada görevli. Doğum ile başladık, çocukların okul dönemine kadar da aslında sağlıklı beslenmelerini temin etmek için böyle bir süt desteği planımız vardı. Bu yılbaşı itibarıyla bunu devreye soktuk." dedi.Vedat Kazıcı, 1 yaşına kadar bebeklerin anne sütüyle beslenmesinin önemine de dikkati çekti. Anne sütüyle beslenme dönemi geride kalan çocuklara yönelik belediyenin süt desteğinin detaylarını aktaran Kazıcı, şöyle devam etti:"1 yaşından sonra okul dönemine kadar bu süt alışkanlığı olsun, sağlıklı beslensinler diye her çocuğumuza aylık 6 litre süt vermeyi planladık ve başladık. Burada ekonomik durum ayırmıyoruz, çünkü çocuklarımız arasında ayrım yapmanın bir anlamı yok. Onların tamamı bizim geleceğimiz. Hepsinin sağlıklı yetişmesi ve beslenmesine önem veriyoruz.Kararımız şu; 6 litrelik sütün 3 litresini 15 günde evlere ulaştıracağız. 3 çocuklu aile varsa onlara ayda 18 litre vereceğiz. Çocuklarınıza bunu içirmenizi istiyoruz ama fazla geleni de muhallebi yapın, yine çocuklarınızı besleyin. Ekiplerimiz düzenli olarak evleri ziyaret edip ürünü bırakacaklar. İsteğimiz aslında bir kooperatifle çalışmak. İlçemizde bir süt kooperatifimiz var ama çiğ olarak sütlerimiz soğuk zincirle büyük firmalara gidiyor. Onlara ekipman anlamında destek vererek burada günlük süte dönmeyi isteriz.""Ekonomik durumu iyi olan aileleri ikna etmeye çalışıyoruz"Ayda yaklaşık 1,5 ton süt dağıtacaklarını dile getiren Vedat Kazıcı, her bir çocuk için 6 yaşından gün alıncaya kadar bu çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.Bunu bir "sosyal belediyecilik" projesi olarak ele aldıklarına dikkati çeken Kazıcı, "Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim bölgemiz için bir ilki gerçekleştiriyoruz, bundan çok mutluyuz. Ailelerden çok pozitif dönüşler alıyorum. Ekonomik durumu iyi olan aileleri ikna etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki; 'Sizin gelir durumunuz önemli değil, sizin çocuğunuz da bizim evladımız, memleketimizin geleceği'. Onların da müracaatlarını istiyoruz." diye konuştu. Belediye Başkanı Kazıcı , ilçede 1-5 yaş grubunda 150 çocuk bulunduğunu kaydederek, 2-3 ay içinde tamamı için talep alacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi.Ekiplerin çocuğu için süt getirdiği din görevlisi Tuncay Bozyurt ise projeyi duyar duymaz müracaat ettiklerini anlatarak, "Yeni başvurmuştuk. Kapı çaldı, iki görevli geldi. Kendilerinden Allah razı olsun. 18 aylık Eslem isminde kızım var. Günde bir biberon içiyor. İnşallah bu sütler yeterli olacak." ifadelerini kullandı.