Okul çalışanı halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Okul çalışanı halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybetti

30.03.2022 10:46
Okul çalışanı halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybetti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir okul çalışanı, yük asansörünün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir okul çalışanı, yük asansörünün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tuzluca merkezde yatılı Kut'ul Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışan Murat Çibik, yemek asansörüyle yukarı kata çıkarken asansör halatının kopması sonucu aşağı düşerek ağır yaralandı. Murat Çibik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

YORUMLAR
500
(VİDEO-GRAFİK) - Uydudan takip edilen kartal 6 ayda 20 bin kilometre uçtu (VİDEO-GRAFİK) - Uydudan takip edilen kartal 6 ayda 20 bin kilometre uçtu Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

İmam Hatip Liseleri, Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul çalışanı halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
10:45 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız va Batuga duygularını saklayamadı
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan, Mine'yi tehlike olarak gördü
10:29 Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de
10:11 Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:53:13. #1.11#
SON DAKİKA: Okul çalışanı halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement