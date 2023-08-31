Okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Armağan Çağlayan'dan tepki - Son Dakika

Okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Armağan Çağlayan'dan tepki

Son Güncelleme: 31.08.2023 14:30

Başarılı programcı Armağan Çağlayan, en ucuz okul çantasının 1750 TL olmasına tepki gösterdi. Fiyatlar karşısında sessiz kalamayan Çağlayan ''O ne be? Çocuğu olana kolaylıklar vallahi'' dedi.

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından da sık sık gündeme ilişkin paylaşımlar yapıyor. Son olarak en ucuz okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Çağlayan, sessiz kalamadı.

"ÇOCUĞU OLANA KOLAYLIKLAR"

Geçtiğimiz haftalarda sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına tepki gösteren Çağlayan, bu sefer de X hesabında yaptığı paylaşımda okul çantası fiyatlarına isyan ederek "Okul çantası gördüm. 1750 TL. O ne be? Satıcıya sordum, en ucuzu dedi! Çocuğu olana kolaylıklar vallahi" ifadelerini kullandı.

YouTube kanalı için program yapan Armağan Çağlayan aynı zamanda tek kişilik gösterini yapmaya da devam ediyor.

Armağan Çağlayan, Eğitim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Armağan Çağlayan'dan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Armağan Çağlayan'dan tepki - Son Dakika
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