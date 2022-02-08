GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okulların drone görüntüsü
Okulların çatılarında oluşan buz sarkıtları
İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırması
Okul yetkilisinin konuşması
Öğrencinin konuşması VAN - Van'da devam eden yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle çatıların büyük bölümünde buz sarkıtları oluştu.
İtfaiye ekipleri okulların çatılarında öğrenciler için tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenliği sağladıktan sonra itfaiye aracının merdiveniyle binaların çatısına ulaşarak buz sarkıtlarını kürekle kırdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor - Son Dakika