Üye Girişi
Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor - Son Dakika

Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor

08.02.2022 10:42

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okulların drone görüntüsü Okulların çatılarında oluşan buz sarkıtları İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırması Okul yetkilisinin konuşması Öğrencinin konuşması VAN - Van'da devam eden yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle çatıların büyük bölümünde buz sarkıtları oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okulların drone görüntüsü

Okulların çatılarında oluşan buz sarkıtları

İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırması

Okul yetkilisinin konuşması

Öğrencinin konuşması VAN - Van'da devam eden yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle çatıların büyük bölümünde buz sarkıtları oluştu.

İtfaiye ekipleri okulların çatılarında öğrenciler için tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenliği sağladıktan sonra itfaiye aracının merdiveniyle binaların çatısına ulaşarak buz sarkıtlarını kürekle kırdı.

Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor
Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor
Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor

YORUMLAR
500

İtfaiye, Drone, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement