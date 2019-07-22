Okul çatısında tehlikeli çalışma
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta 5 katlı bir okulun çatısındaki işçiler, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
'ta 5 katlı bir okulun çatısındaki işçiler, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Onikişubat
ilçesi Önsen
Mahallesinde bir okulun çatısında çalışan 2 işçiden birisi kendisini halatla bağlayıp tadilat yaptı. İşçilerden biri diğerinden aldığı harcı mala yardımıyla okulun çatı kısmını onarmaya çalıştı. 5 katlı okulun çatısında çalışan işçiler olası kazaya adeta davetiye çıkardı. İşçiler tadilatı kazasız atlattıktan sonra çatıdan indi.
Güvenliksiz yapılan çalışmayı gören çevredeki vatandaşlar da işçileri hayretle izledi. - KAHRAMANMARAŞ
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