Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı

27.05.2022 13:50

Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı Arnavutköy'de okul çatısında pes dedirten olay dron ile görüntülendi Arnavutköy'de bir ilkokulun çatısında yapılan tehlikeli tadilat böyle görüntülendi.

Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı

Arnavutköy'de okul çatısında pes dedirten olay dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir ilkokulun çatısında yapılan tehlikeli tadilat böyle görüntülendi. Görüntülerde işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışırken aşağıda ise çocukların oyun oynadığı görüldü. Pes dedirten olay dron ile havadan görüntülendi

Arnavutköy Merkez'de bulunan Arnavutköy İlkokulu çatısında yapılan tadilat işlemi yürekleri ağza getirdi. Okul çatısına güneş paneli döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti. Tehlikeli tadilat çalışmadı dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde yüzlerce öğrencinin çalışma esnasında okul bahçesinde oyun oynadığı ve işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştığı da görüldü.

Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı
Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı
Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı
Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı

YORUMLAR
500
Batı Trakya Türkleri İzmit'te 'Vasati Dört Kişi'yi İzledi Batı Trakya Türkleri İzmit'te 'Vasati Dört Kişi'yi İzledi Darende'de gençlik merkezi gönüllüleri öğrencilerle oyun oynadı Darende'de gençlik merkezi gönüllüleri öğrencilerle oyun oynadı Kuyucak'ta yüzlerce çocuk şenlikte buluştu Kuyucak'ta yüzlerce çocuk şenlikte buluştu
Kaynak: İHA

oyunlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:55:07. #1.13#
SON DAKİKA: Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement