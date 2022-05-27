Okul çatısında tehlikeli tadilat... Yüzlerce öğrenci aşağıda oyun oynadı, işçiler güvenlik önlemi almadan çalıştı

Arnavutköy'de okul çatısında pes dedirten olay dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir ilkokulun çatısında yapılan tehlikeli tadilat böyle görüntülendi. Görüntülerde işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışırken aşağıda ise çocukların oyun oynadığı görüldü. Pes dedirten olay dron ile havadan görüntülendi

Arnavutköy Merkez'de bulunan Arnavutköy İlkokulu çatısında yapılan tadilat işlemi yürekleri ağza getirdi. Okul çatısına güneş paneli döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti. Tehlikeli tadilat çalışmadı dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde yüzlerce öğrencinin çalışma esnasında okul bahçesinde oyun oynadığı ve işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştığı da görüldü.