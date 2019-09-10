Okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Sivas'ta polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarını denetledi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte çok sayıda polisin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerine devam etmeleri, asayişe müessir her türlü olayın önlenmesi, suç faillerinin yakalanması amacıyla başta uyuşturucu olmak üzere her türlü zararlı maddelerden korunması amacıyla yapılan denetimlerde bin 446 şahısın sorgulaması yapılırken, yakalanan 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 88 okul çevresi ve 185 iş yerini kontrol eden polis ekipleri 1 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Ekipler, 173'ü okul servisi olmak üzere 223 aracı kontrol ederken, 4 araç sürücüsüne 2 bin 253 lira ceza yazdı.