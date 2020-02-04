Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı olarak 46... - Son Dakika

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Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı olarak 46...
6 saat önce
Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada;
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 36 bin 917 okul servis aracı denetlendi, bin 210 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 80 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 119 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı trafikten men edildi. - ANKARA
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