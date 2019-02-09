Okul Çevreleri ve Servisler Denetlendi: 2. 675 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı. Uygulama kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 11.00-15: 00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Ayrıca 07.00-09.00, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi.



48 BİN 673 PERSONELİN KATILIMIYLA 31 BİN 600 OKUL SERVİSİ DENETLENDİ



Ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 673 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 31 bin 600 okul servis aracı denetlendi, 208 adet "okul servis araçları yönetmeliğine uymamak", 84 adet "emniyet kemeri takmamak", 55 adet "fazla yolcu taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda bin 733 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, eksikliği tespit edilen 243 okul servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca; okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 15 bin 845 okul çevresi ile 26 bin 630 umuma açık yer kontrol edildi, 198 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.



2 FETÖ/PDY ÜYESİ YAKALANDI



Denetimlerde; okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 362 bin 202 şahıs sorgulandı; 2 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 63 yaralama, 31 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 25 tehdit, 10 hakaret, 5 kayıp çocuk, 2 bin 261 yoklama kaçağı-bakaya, 224 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 675 aranan şahıs yakalandı.



UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



Uygulamada, 10 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet av tüfeği, 126 adet mermi/fişek, 6 adet kesici/delici alet ile 8 adet kurusıkı tabanca; 61 gram eroin, 385 gram esrar, 81 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 752 paket kaçak sigara ele geçirildi.



(İHA)

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