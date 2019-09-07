Son Dakika Haberleri: Okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetim
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Okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetim

1 saat önce

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyet birimleri okul çevrelerinde buluna işletme ve şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetim, System.String[]

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyet birimleri okul çevrelerinde buluna işletme ve şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.

9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019/2020 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ilk ve ortaöğretime başlayacak olan öğrencilere yönelik yapılan oryantasyon eğitimi süresinde öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla Emniyet birimleri tarafından uygulama düzenlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlükleri ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüklerinin sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ 656 ŞAHIS İNCELENDİ

Çocukların korunmasına yönelik okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında 157 okul çevresinde faaliyet gösteren, 20 internet salonu, 8 oyun salonu (playstation), 20 kafe/kahvehane, 6 iddaa bayi, (bir içkili işletme, 19 büfe, 63 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 656 şahıs incelendi, 2 yabancı uyruklu şahıs, "Vize İhlali" suçundan gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi. Bir şahıs ise yoklama kaçağı olması nedeni ile gerekli tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

Ayrıca trafik yönünden 77 adet araç incelendi ve incelenen araçlardan 3 otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, bir otomobil sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yapmak, 7 motorsiklet sürücüsüne kask takmamak, araç sigortası yapmamak, araç muayenesi olmamak ve kavşaklarda geçiş hakkı vermemek suçlarından olmak üzere 11 araç sürücüsüne toplam 2 bin 489 TL cezai işlem uygulandı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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