Son Dakika Haberleri: Okul çevrelerinde denetim
Son Dakika Güncel Haber

Okul çevrelerinde denetim

14 dakika önce

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünden 200 polisin katılımıyla kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen 18 okul çevresinde denetimde bulunuldu.

Narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerin süreceği belirtildi.

Okul çevrelerinde denetim

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı! İşte trafikte son durum
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı! Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:37:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul çevrelerinde denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]