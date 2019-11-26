Son Dakika Haberleri: Okul çevrelerinde kumar oynattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Okul çevrelerinde kumar oynattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da okul çevrelerinde kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Okul çevrelerinde kumar oynattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

İstanbul'da okul çevrelerinde kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da okul çevrelerindeki bazı iş yerlerinde, 1 lira ile çalışan sakız makinesi görünümlü kumar makinelerinin olduğu ve öğrencileri kumara özendirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Erdinç K. ve Muammer Ç'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 42 mermi ve 60 kumar makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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