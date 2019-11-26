Okul çevrelerinde kumar oynattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da okul çevrelerinde kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da okul çevrelerindeki bazı iş yerlerinde, 1 lira ile çalışan sakız makinesi görünümlü kumar makinelerinin olduğu ve öğrencileri kumara özendirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Erdinç K. ve Muammer Ç'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 42 mermi ve 60 kumar makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.