Okul çevrelerinde meydana gelen olaylar yüzde 20 azaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okulların çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık olaylarının, okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde bir önceki yılın ilk dönemine göre yüzde 20 oranında azaldığını bildirdi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 12 Eylül 2018'de "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş birliği Protokolü" imzalanmıştı. Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda bin 437 okul kolluk görevlisi, 22 bin 798 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.



Okul çevrelerinde yapılan uygulamalar, yaya devriyeler, motorize ve mobil devriye ekiplerinin çalışmaları, okul irtibat görevlilerinin okul aile birliği ve muhtarlar ile sürekli iletişim halinde olması sayesinde okul çevreleri daha güvenli hale geldi. Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, bir önceki yılın ilk dönemine göre kıyaslandığında, okul çevrelerinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık olayları yüzde 20 oranında azaldı. - ANKARA