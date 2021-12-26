Okul çevrelerinde narkotik uygulaması - Son Dakika

Adana polisi okul çevrelerinde uyuşturucu satışının önüne geçmek için yaptığı uygulamada 4 bin 265 kişinin GBT'sini sorguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençlerin okula güvenli bir şekilde gidebilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için okul çevrelerinde hafta boyunca uygulama yaptı. Polis bu uygulamalarda 4 bin 265 şansın GBT'si sorgulandı.

Ayrıca 824 araç, 127 okul ve kamu kurumu, 73 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan bu kontrollerde 3 kişiye yasal işlem uygulanırken, 8 sürücüye 3 bin 700 lira para cezası verildi.

Polisin okul çevresi ve park ile bahçelerdeki uygulamaları devam ediyor. - ADANA