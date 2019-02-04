Okul Çevrelerinde Polis Denetimi Yeniden Başladı

Eskişehir polisi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle okul çevrelerinde denetim faaliyetlerine yeniden başladı.

Eskişehir polisi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle okul çevrelerinde denetim faaliyetlerine yeniden başladı.



Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından kent merkezinin yanı sıra ilçelerde bulunan 247 eğitim kurumunun çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetim yaptığı bölgelerde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurarak arama yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması gerçekleştiren ekipler, öğrencilere çeşitli uyarılarda da bulundu.



İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çocukların ve gençlerin güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için eğitim yılı başında bir dizi önlem aldıklarını bunun yılsonuna kadar aralıksız süreceğini söyledi. Çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Dinç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bu ülkenin yarınlarını oluşturuyor. Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri olan Eskişehir'de suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

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