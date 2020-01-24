Okul çevrelerindeki asayiş olayları yüzde 20 azaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, okulların çevresindeki yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık olaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 12 Eylül 2018'de imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş birliği Protokolü" kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu doğrultuda, polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda bin 437 okul kolluk görevlisi, 22 bin 798 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi görevlendirildi.

Okul çevrelerindeki uygulamalar, yaya devriyeler, motorize ve mobil devriye ekiplerinin çalışmaları, okul irtibat görevlilerinin okul aile birliği ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde olması sayesinde okul çevreleri daha güvenli hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar, asayiş olaylarındaki düşüşe de olumlu yansıdı.

Bu yıl ilk dönemde okul çevrelerindeki yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.