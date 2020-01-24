Okul çevrelerindeki asayiş olayları yüzde 20 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul çevrelerindeki asayiş olayları yüzde 20 azaldı - Son Dakika

Okul çevrelerindeki asayiş olayları yüzde 20 azaldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, okulların çevresindeki yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık olaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığını açıkladı.

Okul çevrelerindeki asayiş olayları yüzde 20 azaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, okulların çevresindeki yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık olaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 12 Eylül 2018'de imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş birliği Protokolü" kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okullar ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu doğrultuda, polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda bin 437 okul kolluk görevlisi, 22 bin 798 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi görevlendirildi.

Okul çevrelerindeki uygulamalar, yaya devriyeler, motorize ve mobil devriye ekiplerinin çalışmaları, okul irtibat görevlilerinin okul aile birliği ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde olması sayesinde okul çevreleri daha güvenli hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar, asayiş olaylarındaki düşüşe de olumlu yansıdı.

Bu yıl ilk dönemde okul çevrelerindeki yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefeciler mağdurlara işkence yapıp videoya çektiler o görüntüleri diğer borçlulara izlettiler
Son dakika: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı MEB'in bastırdığı kitaptaki çizimler tartışma yarattı Dönerde çamaşır suyu iddialarına ilişkin Bakan'dan rahatlatan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:09:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul çevrelerindeki asayiş olayları yüzde 20 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]