Son Dakika Haberleri: Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası
Son Dakika 3. Sayfa Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası

Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası

1 saat önce

Gaziantep'te 10 okul çevresinde yapılan kontrollerde 6 park, 1 tekel bayi kontrol edilirken 138 şahıs, 34 okul servisi, 37 şahsi araç sorgusu yapıldı.

Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası, System.String[]

Gaziantep'te 10 okul çevresinde yapılan kontrollerde 6 park, 1 tekel bayi kontrol edilirken 138 şahıs, 34 okul servisi, 37 şahsi araç sorgusu yapıldı.


Ayrıca 1 araç trafikten men edilip, 26 araca toplamda 12 bin 922 TL trafik para cezası uygulandı. Denetleme yapılan bir okul yakınında bulunan bir tekel bayinin iş yeri içerisinde de alkol içirdiği tespit edilerek gerekli yasal işlem uygulandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Şahinbey İlçemizde 5 ve Şehitkamil İlçemizde de 5 olmak üzere toplam 10 okul çevresinde operasyon yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı
Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı Bebek, anne ve anneannenin ölümden döndüğü kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]