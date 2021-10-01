OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika

Gizemi aylar sonra çözüldü! Bir grup var ki koronavirüs onları hiç etkilemiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul civarında gezen O.D.'nin üzerinde jandarmanın yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Doğançam İlkokulu yanında bulunan parkta yapılan operasyonda, O.D. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında satışa hazır 4 paket halinde 10 gram metamfetamin, 1 paket 5 gram skunk ele geçirildi. O.D. ile ilgili adli işlem başlatıldı.