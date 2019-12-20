Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme - Son Dakika

Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve bunun davranış değişikliğe dönüşmesinin çocukluktan başlaması gerektiğini belirterek, "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve bunun davranış değişikliğe dönüşmesinin çocukluktan başlaması gerektiğini belirterek, "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var." dedi.

Bakan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlığının korunması için gelişim süreci boyunca uygun ve doğru gıda tüketiminin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Bakanlık olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Koca, beslenmenin evden okula kadar her alanda davranış biçimine dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

Ankara'da bir okulda şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, bu durumun, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğduğunu ifade etti.

Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek standartlarını tespit çalışmalarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, "Okul Sağlığı Bilim Kurulu" tarafından yürütüldüğünü anlatan Koca, bu çerçevede, 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kantin genelgesi yayımlandığını hatırlattı.

Genelgeyle uygun olmayan gıdaların kırmızı listeyle belirlenerek, kantinlerde satışının yasaklandığını belirten Koca, bunlar arasında tüm çikolata türleri, cipsler ve asitli içeceklerin olduğunu bildirdi.

"Sağlık Bakanlığı olarak uygunluk noktasında devredeyiz"

Bakan Koca, okul beslenmesi konusunda Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarıyla önemli çalışmalar yaptıklarını, üç bakanlık arasında imzalanan "Okul Gıdası Logosu" protokolünün de bu çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile uygun olmayan gıdaları tespit ettiklerini aktaran Koca, "Cips, tuzlu ve şekerli gıdalar zaten yasak. Bununla ilgili denetimleri Milli Eğitim Bakanlığı kendi içinde bir komisyonla yapıyor. Sağlık Bakanlığı olarak biz daha çok uygunluk noktasında devredeyiz. Önümüzdeki dönemde yine Okul Gıdası Logosu ile uygun gıdaları daha çok öneren bir yaklaşımımız olacak." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çocuk Obezite Eylem Planı'nın da yayımlandığını belirterek, "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var. Yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu olan zararlı ürünler olmayacak. Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yardım konusuna da değinen Koca, yönetmelikle her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı olması zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda verilen ilk yardım eğitimlerini hatırlatan Koca, "83 ilk yardım eğitimi merkezinde son iki yılda 46 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verildi." dedi.

Bakan Koca, gelecek eğitim ve öğretim döneminde de daha çok öğretmene ilk yardım eğitimi sertifikasının verileceğini kaydetti.

Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı
Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı Şehit, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı! Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak

Son Dakika Haberleri
17:40 İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü - Son Dakika
17:40 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:40 "Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi" - Son Dakika
17:35 Bilecik'te ezan okuma yarışması - Son Dakika
17:35 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]