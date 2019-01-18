Okul Çıkışı Bıçaklı Kavga: 3 Öğrenci Yaralandı
1 saat önce
SAMSUN'da farklı liselerde eğitim gören öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.
SAMSUN'da farklı liselerde eğitim gören öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Atakum
ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi
öğrencisi E.G.(17), İ.B.Ç. (17) ve S.E.Ş. (18) ile Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi C.Ü.D.(15) ve E.C.Ö.(15) arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen meyve bıçağı ile E.G., İ.B.Ç. ve S.E.Ş., yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından polis ekipleri de, kavgaya karışan öğrencileri gözaltına aldı. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:47 Kaynak: DHA
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