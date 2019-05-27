Okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan öğrenci hastanelik oldu

Samsun
'da okulun önünde Irak
uyruklu öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan lise son sınıf öğrencisi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca
Caddesi'nde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu Lisesi
önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul dağılımı sırasında aynı okulun öğrencileri arasında okulun önünde bakışma yüzünden kavga
çıktı. Kavgada lise son sınıf öğrencisi M.A.H.(18) bıçaklı saldırıya uğrayarak sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.H., kendisini Irak uyruklu 9. sınıf öğrencisi A.M.K.K.'nin (17) bıçakladığını söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili A.M.K.K.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN