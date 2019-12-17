Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 19 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 19 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Tütüncü'nün okul çıkışı evine gittiği öğrenildi.


Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önündeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü ile Halim Kurt (54) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zehra Tütüncü'nün okul çıkışı Akçaabat'taki evine gitmek üzere minibüse bindiği öğrenildi. Kazada yaralananların tedavisi Trabzon'daki hastanelerde sürerken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı
Son dakika: Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri
00:39 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
00:36 FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Son Dakika
00:32 Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Son Dakika
00:32 Bebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
00:31 Eşi 2 aydır eve dönmeyince intihar etti - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:41:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]