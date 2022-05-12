Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi - Son Dakika
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Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi

12.05.2022 10:53

Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü.

Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir özel okulun çıkışında ortalık birbirine girdi. Dedikodu nedeniyle çıktığı söylenen kavgada önce kızlar saç başa kavga ederken daha sonra erkek öğrencilerin tek bir öğrenciyi linç etmeye kalktı. Yaşanan anlar cep telefonlarına böyle yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bulut Durağı mevkiinde meydana geldi. Özel okul çıkışında "dedikodu" nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi. Kız öğrencilerinin kavgasına dahil olan erkek öğrenciler bu anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti. Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay sonrasında ise dayak yiyen kızlardan birinin erkek arkadaşı yaşananlara tepki gösterdiği için başka bir grup tarafında linç edilmek istendi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu dağıttı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi
Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi
Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi
Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi

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Esenyurt, kavga, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü... 'Dedikodu' kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi - Son Dakika
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