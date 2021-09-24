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Okul Destek Derneğinden ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders imkanı - Son Dakika

Okul Destek Derneğinden ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders imkanı

24.09.2021 11:22
Okul Destek Derneğinden ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders imkanı, System.String[]

Okul Destek Derneği, devlet okullarında eğitim alan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine çevrim içi ücretsiz ders desteği sunuyor.

Okul Destek Derneği, devlet okullarında eğitim alan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine çevrim içi ücretsiz ders desteği sunuyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, devlet ortaokullarında okuyan öğrencilerin temel eğitimine destek olmak amacıyla kurulan dernek, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) müfredatından ve uluslararası eğitim modellerinden yararlanıyor.

Devlet okullarında eğitim alan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin temel yaşam becerilerini desteklemek amacıyla geçen yıl gönüllülük esasıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Projeyle öğrencilerin matematik, fen bilimleri başta olmak üzere Türkçe ve İngilizce derslerinde ilgilerini, bilgi seviyelerini artırmak, aynı zamanda problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazanmalarına destek olmak için ücretsiz eğitim programları hazırlandı.

70 ilden öğrenciler destek aldı

Okul Destek Derneği Kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Oğuz, özellikle temel bilimler ve mühendislik alanlarında iyi eğitim almış gençliğin, Türkiye'nin hızlı kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, proje kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, 70 ilden 1600 öğrencinin matematik, 1300 öğrencinin fen, 200 öğrencinin Türkçe, 200 öğrencinin de İngilizce programından yararlandığını kaydetti.

Uzman öğretmen kadrosunca MEB müfredatındaki haftalık kazanımlara göre hazırlanan içeriklerin gönüllü eğitmenlerce onar kişilik sınıflarda öğrencilere aktardığını dile getiren Oğuz, "Yeni başlayan eğitim-öğretim yılı için şu ana kadar 2 bin öğrenci, bir ya da daha fazla dersten ücretsiz destek programımıza başvurdu. Evinde internet bağlantısı olan, bir akıllı cihazı bulunan her öğrenci ODD programlarına başvurabilir. Uzun vadede 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü eğitmenlerin yüzde 65'i üniversite öğrencilerinden oluşuyor

Okul Destek Derneği Başkan Yardımcısı Ebru Ataca, gönüllü eğitmenlerin yüzde 65'inin üniversite öğrencilerinden oluştuğunu belirtti.

Devlet okullarında okuyan ortaokul öğrencilerinin matematik, fen ve teknoloji alanlarına merak ve ilgilerini artırmayı, bağ kurdukları gönüllü eğitmenler sayesinde kendini ifade etme, soru sorma becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmeyi amaçlayan derneğe gönüllülük başvurusunda bulunmak ya da bağış yapmak isteyenler www.okuldestek.org adresinden iletişim kurabiliyor.

milli eğitim bakanlığı, İngilizce, matematik, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul Destek Derneğinden ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders imkanı - Son Dakika


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