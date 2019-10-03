Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Okul Destek Projesi" kapsamında, 74 çocuğa destek verildi.

Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Okul Destek Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Koçyiğit, bakanlık tarafından 2018 yılının ağustos ayında uygulamaya geçilen "Okul Destek Projesi" kapsamında Bolu'da yaşayan dezavantajlı çocukların akranlarıyla eşit seviyede eğitim almaları ve aynı şartlarda sosyal yaşantılarını sürdürmeleri için gerekli desteğin sağlandığını kaydetti.

Bolu'da 74 çocuk ile hayata geçen bu projede, dezavantajlı çocukların tamamına eğitim materyali desteği sağlandığını anlatan Koçyiğit, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile imzalanan Eğitim ve İşbirliği Protokolü kapsamında projede yer alan çocuklardan 24'ü için hafta sonları İngilizce, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinden kursları açıldı. Yüzme bilmeyen 20 çocuk yüzme kursuna gönderilerek yüzme öğrenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca yine proje kapsamında bulunan dezavantajlı çocuklar için Kapadokya bölgesine, Konya ve Antalya illerine tarihi ve kültürel geziler düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.