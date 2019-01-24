Son Dakika Haberleri: Okul Destek Projesi Öğrencileri Konser Verdi

Okul Destek Projesi Öğrencileri Konser Verdi

2 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan öğrencilere yönelik yarı yıl programı düzenlendi.

Okul Destek Projesi Öğrencileri Konser Verdi, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan öğrencilere yönelik yarı yıl programı düzenlendi.

Melahat Hulusi Datenin Sevgi Evleri Sitesi'nde düzenlenen programa, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda öğrenciler mini bir konser verdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp de katıldıkları programda öğrencilere hediyeler verdi ve onlarla sohbet etti.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarı yıl heyecanını öğrenciler ve velilerle birlikte yaşadıklarını söyledi.

Devletin dezavantajlı gruplara sağladığı imkanın çıktısını görmenin ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Canalp, "Bizim inancımız sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek noktasında, toplumun her kesiminde herkesin bir şekilde geleceğe yönelik olarak bir ümit içerisinde belli imkanlara her zaman için sahip olmasını istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." diye konuştu.

Milletin her bir neferini, toplumun her alanında başarılı bir şekilde yer alabilecekleri alanlara yönelik desteklemeyi amaçladıklarını belirten Canalp, "Bunlara imkan sağlanması ile onları içlerinde bulundukları dezavantajlı ortamdan dışarı çıkartmaktır. ve onlara belli bir şekilde imkan sağlanmak suretiyle geleceğe hazırlamaktır. Bugün burada bu çabanın ve gayretin yansımasını görüyoruz." dedi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Erdinç Topçu da, bin 417 çocuğa hizmet sağladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın okula gitmesi ve devamlılıklarını sağlaması, bizim için çok önemli. Hızlı gelişen dünyada şu an artık herkesin okuması ve gelişmesi lazım. Türkiye gelişmiş en iyi 20 ülkenin içerisinde, bizim hedefimiz 2023'te ilk 10'a girmektir. Ülkemizi daha ileriye taşıyacaksak çocuklarımızı, daha iyi şartlarda okutmamız lazım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:51 Kaynak: AA

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