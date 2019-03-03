Son Dakika Haberleri: Okul Destek Projesi" Öğrencileri Sevindiriyor

Okul Destek Projesi" Öğrencileri Sevindiriyor

56 dakika önce

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri" kapsamında 23 pilot ilde yürürlüğe koyduğu "Okul Destek Projesi" kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye kırtasiye seti yardımı yapıldı.

Okul Destek Projesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri" kapsamında 23 pilot ilde yürürlüğe koyduğu "Okul Destek Projesi" kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye kırtasiye seti yardımı yapıldı.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, ilçede proje kapsamına giren 50 öğrenci aileleriyle katıldı.

Projeyle ilgili sunumun da yapıldığı programda, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, Doğubayazıt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uğur Tolga Yamen, AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz, İlçe Başkanı Mustafa Konyar tarafından ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye kırtasiye seti verildi.

Doğubayazıt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uğur Tolga Yamen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirildiğini söyledi.

İlçede toplam 890 çocuğun sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandığını belirten Yamen, şunları kaydetti:

"Bu çocukları koruma altına almıyoruz, sadece ekonomik olarak destekleyerek ailelerinin yanında bakıyoruz. Aynı zamanda izliyoruz ve periyodik aralıklarla da denetliyoruz. Şu anda Doğubayazıt ilçemizde bu projeden yararlanan 50 çocuğumuzun, çeşitli sosyal, kültürel faaliyetler, geziler, yemek programları ve çeşitli kurslarla okul başarılarının artırılması planlanıyor. Bugün de proje kapsamındaki 50 çocuğumuza kırtasiye seti desteğinde bulunduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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