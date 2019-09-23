Okul Döneminde enerjik olmak için %100 meyve suyu tüketin

Yeni okul döneminin başlaması ile uzmanlar, günün çoğunluğunu okulda geçirecek olan öğrenciler için enerji deposu olarak günde 1 bardak %100 meyve suyu tüketimini öneriyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, okul döneminde öğrencilerin daha fazla enerjiye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Okulların açılmasıyla öğrencilerin fiziksel ve zihinsel aktiviteleri artıyor, bu nedenle okul dönemlerinde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Şeker ilavesiz meyve suları kaybedilen enerjinin yeniden kazanılması için önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca okulların açılması ve mevsim değişikliği ile birlikte ortaya çıkacak virütik hastalıklardan korunmak için de meyve suları doğal bir çözüm oluşturuyor. Bu nedenle öğrencilerin beslenme çantasında her gün mutlaka bir kutu %100 meyve suyu bulunmasını öneriyoruz." dedi.