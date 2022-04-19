Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı

Okul dönüşü eve giden kız çocuğunu otomobil çarptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğu, okul çıkışı eve gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması yaralandı.

Kaza, Elazığ Caddesi üzeri Batıkent girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki B. K'ya okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken 34 BTY 725 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan öğrenci, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.