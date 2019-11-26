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Okul duvarındaki çatlak mahalleliyi tedirgin etti

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Selendi ilçe merkezinde bulunan bir okul bahçesinin yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarında meydana gelen çatlak mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Okul duvarındaki çatlak mahalleliyi tedirgin etti, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Selendi ilçe merkezinde bulunan bir okul bahçesinin yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarında meydana gelen çatlak mahalle sakinlerini tedirgin etti.


Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Ortaokulunun yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarında çatlak meydana geldi. Daha önceden duvarın aynı bölgesi çatlayarak yıkılmış olması ve onarıldıktan sonra yine aynı yerde çatlak meydana gelmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahalle sakinleri 200 öğrencinin okuduğu okul duvarında yaşanan çatlağın biran önce giderilmesini istedi. Okulun hemen yanında evi bulunan ve çocuklarının da kapının önünde oynadığını belirten mahalle sakinlerinden Mürsel Kazak, "3 çocuğum var evden çıktığı andan itibaren korkuyoruz. Çünkü evimin hemen yanı. Sadece ben değil okula gelen öğrenciler de korku içinde duvarın yakınından geçmek zorunda kalıyor. Korkuyoruz. Onun için can ve mal kaybı yaşanmadan okulun çatlak olan duvarının yapılmasını istiyoruz" dedi.


Öte yandan tehlike saçan okul duvarının etrafına duba konularak şerit çekilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü duvarın onarılması için çalışma başlatılacağını bildirdi. - MANİSA

Selendi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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