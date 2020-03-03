Okul duvarları "Griye Veda Renklere Merhaba" projesiyle renklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul duvarları 'Griye Veda Renklere Merhaba' projesiyle renklendi - Son Dakika

Okul duvarları "Griye Veda Renklere Merhaba" projesiyle renklendi

6 saat önce

Bursa'da, Mustafa Necati İlkokulunun duvarları "Griye Veda Renklere Merhaba" projesi kapsamında BursaFotoFest'te sergilenen fotoğraflarla renklendirildi.

Okul duvarları

Bursa'da, Mustafa Necati İlkokulunun duvarları "Griye Veda Renklere Merhaba" projesi kapsamında BursaFotoFest'te sergilenen fotoğraflarla renklendirildi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Bursa Kent Konseyi ile Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle, BursaFotoFest'te sergilenen fotoğraflar okulun duvarlarına asıldı.

Serginin açılışına eski AK Parti Bursa Milletvekili İsmet Su, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile diğer davetliler katıldı.

Açılışta, Okul Müdürü Ümit Özgüler'in sergiyle ilgili davetlilere bilgi vermesinin ardından "Narin Kanatlar" isimli kelebek fotoğraflarından oluşan video gösterisi sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevinç, törende yaptığı konuşmada, "Mustafa Necati İlkokulunda açılan 'Griye Veda Renklere Merhaba' fotoğraf sergisi ile öğrencilerimizde sanat ruhunun oluşmasına hizmet edeceği serginin açılmasına imza atan okul müdürümüzü ve emeği geçen öğretmenleri kutlarım." ifadesini kullandı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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