Okul fobisinde artışlar görülebilir - Son Dakika

Okul fobisinde artışlar görülebilir

Medicana Kadıköy Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Selin Küçük, online eğitim düzenine geçildiğini belirterek, "Yeni eğitim yılı başladığında tekrar eski düzene geçilmesi ile okul fobisi yaşayan öğrencilerin gösterdikleri belirtiler birbirinden farklılık gösterebilir.

Okul fobisinde artışlar görülebilir, System.String[]

Medicana Kadıköy Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Selin Küçük, online eğitim düzenine geçildiğini belirterek, "Yeni eğitim yılı başladığında tekrar eski düzene geçilmesi ile okul fobisi yaşayan öğrencilerin gösterdikleri belirtiler birbirinden farklılık gösterebilir." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, okulların açılması ile ilgili kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte yüz yüze eğitim dönemine tekrar geçiş yapılmasına hazırlanıldığı, bu durumun normalde var olan tatil sonrası ya da birinci sınıflarda var olan okul fobisini veya kaygı seviyesini artırabileceği belirtildi.

Genelde okul fobisinin yanında karın ağrısı, terleme, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı, sık tuvalate gitme ihtiyacı hissetme gibi psikosomatik belirtiler de görülebileceği aktarılan açıklamada, gerekli önlemlerin şimdiden alınmasının daha sağlıklı bir süreç geçirmek için oldukça faydalı olacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Kadıköy Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Selin Küçük, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaşamı değiştirmesi ile birlikte yüz yüze olan eğitim sisteminde de değişiklikler meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Online eğitim düzenine geçildi. Yeni eğitim yılı başladığında tekrar eski düzene geçilmesi ile okul fobisi yaşayan öğrencilerin gösterdikleri belirtiler birbirinden farklılık gösterebilir. Yoğun kaygı yaşayan çocuklar karın ağrısı, terleme, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı, sık tuvalate gitme ihtiyacı gibi semptomlar gösterse de Kovid-19'da ortaya çıkan belirtileri öğrenen çocuklar, bu belirtilerin varlığını öne sürerek okula gitmemek için bu yollara başvurabilecek. Bu yöntem onlara en sağlıklı yöntem gibi gelebilir, kendisini ya da ailesini korumak için çözüm yolu olarak düşünebilir ve bu yönteme başvurabilirler. 'Bana bir şey olur mu?', 'Aileme bir şey olur mu?' gibi düşüncelerin zihinde belirmesiyle birlikte bu okuldan kaçış yöntemini kullanarak endişesini bastırabileceğini düşünebilirler. Var olan okul fobisi belirtilerine karın ağrısı, terleme, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı, sık tuvalate gitme ihtiyacı hissetme, aileden ayrılmak istememe, bir de Kovid-19 semptomları eklenebilecek.

Öğrencilerin yaz tatilinde okula ara vermesi ve tatil bitiminde geri dönüşlerde kaygı seviyesi normal şartlarda da artış gösterirken, salgın sürecinde okula başlanması daha da kaygılandırabilir. Normal şartlarda öğrenciler birbiri ile yakın ilişki kurarlardı ve fobi en aza indirgenebilirken, şu an pandemiden dolayı böyle bir durumun daha kısıtlı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu durumların geneli kaygıyı artırması olasılık dahilindedir. Sürecin okul, öğrenci, öğretmen, aile, arkadaşlar gibi çok ayaklı bir yönde sağlıklı şekilde yönetilmesi gerekiyor."

Okula alışmakta zorluk çeken, uyum problemi yaşayan öğrencilere destek vermekte aileye duyulan ihtiyaç kadar öğretmenlere de çok fazla iş düştüğünü aktaran Küçük, yeni dönemin başlamasıyla okullarda bulunan rehberlik servislerinin; içeriklerini, okul psikolojik danışmanları ile birlikte okul fobisi ve salgın konusunda gerekli destekte bulunacak şekilde düzenlemelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kadıköy, Atama, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Okul fobisinde artışlar görülebilir - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti         
20:48
Vicdansız koca, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı Vicdansız koca, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı         
20:15
Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış         
19:20
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi         
09:28
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 21:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul fobisinde artışlar görülebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei