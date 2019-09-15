Son Dakika Haberleri: "Okul Gıdası" logosu ertelendi
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"Okul Gıdası" logosu ertelendi

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesindeki gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesindeki gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl ertelendi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:15 
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