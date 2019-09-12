'Okul gıdası logosu' uygulamasına 1 yıl erteleme geliyor

'OKUL Gıdası Logosu' uygulamasına ilişkin tebliğin 1 yıl ertelendiği ileri sürüldü. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, "Bizim talebimiz sadece 1 yıllık erteleme değil. Biz logo uygulamasıyla ilgili tebliğin yeniden masaya yatırılmasını, ürün yelpazesini genişletecek ve uygulanabilir bir hale dönüştürülerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Okul Gıdası Logosu' uygulamasına göre, okul kantinlerinde sadece üzerinde 'okul gıdası logosu' olan sağlıklı ürünlerin satılması öngörülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğin yürürlüğe girme tarihi daha önce 16 Eylül olarak belirtilirken, şimdi bunun 1 yıl ertelendiği, konuya ilişkin Bakanlık tarafından açıklama yapacağı belirtildi.

'UYGULAMANIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİK'

Türkiye'deki 14 kantinciler odasını bir araya getiren Türkiye Kantinciler Odaları Güç Birliği Platformu Sözcüsü ve Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Şahin, 'Okul Gıdası Logosu' uygulamasının ertelenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na bir ziyarette bulunduklarını anlatan Şahin, "Bakan Yardımcımız Reha Denemeç Bey ile, 14 oda başkanı birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Okul logosu ürünü şu an yoktur. Bu yüzden uygulamanın ertelenmesini talep ettik Bakanlığımızdan. Bizim talebimiz sadece 1 yıllık erteleme değil işin aslında. Biz logo uygulamasıyla ilgili tebliğin yeniden masaya yatırılmasını, ürün yelpazesini genişletecek ve uygulanabilir bir hale dönüştürülerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

'OKUL KANTİNLERİ UYGULAMAYA HAZIR DEĞİL'

Uygulamada yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Şahin, "Bir kere ürün yelpazesi çok dar. Ürünlerin yeni logo yönetmeliğine göre son tüketim tarihi 2 aya düşüyor. Bu ürünlerin fabrikadan çıkıp bizim kantinlerimize, raflara gelinceye kadar zaten üretim ömrü sona eriyor. Bunların yeniden ele alınarak Bilim Kurulu ile yeni düzenleme yapılmasını istiyoruz. Uygulanabilir, çocukları dışarıya yöneltmeyecek, daha sağlıklı geniş ürün yelpazesi olmasını istiyoruz. Okul kantinleri uygulamaya kesinlikle hazır değil. Çünkü okullarda logolu ürün yok. Yani bize getiren tedarikçi firmaların ürettiği logolu ürün sayısı çok kısıtlı. Bu ürünlerle zaten bizim kantinleri açmamız, kiralarımızı karşılamamız, vergilerimizi ödememiz mümkün değil. Logosuz ürünleri satıyoruz; çünkü logolu ürün yok elimizde" diye konuştu.

'KATKI MADDESİNİN HİÇ OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Üretici firmaların bu kadar kısa zamanda tebliğe uygun ürünler geliştirip, okul kantinlerine ulaştırmalarının mümkün olmadığı yönünde bildirimde bulunduklarını anlatan Şahin, "Firmaların birçoğu zaten bu ürünleri üretmeye yanaşmıyor. Neden yanaşmıyor? Birincisi bu ürünlerin raf ömrü çok düşük olduğu için bu ürünlerin birçoğu kantinlere ulaşıncaya kadar son tüketim tarihleri yaklaşıyor. Biz bu ürünleri geri iade etmek istiyoruz. Firmalar da bu konuda zarar ettiklerini söylüyorlar ve bu ürünleri üretmeye yanaşmıyorlar. Yani bunun firmaları da içine alarak Bilim Kurulu'nun toplanması, o sıkıntıyı da ortadan kaldıracak bir düzenleme sağlanması gerekiyor. Katkı maddesinin hiç olmaması mümkün değil. Çünkü katkı malzemesinin olmadığı durumda o ürünü kendimizin imal etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BAKKALDAN, BÜFEDEN TEMİN EDİYORLAR'

Şahin, şu an okul kantinlerinde logosuz; ancak içerik olarak tebliğe uygun ürünleri sattıklarını ifade ederek, "Biz evet, çikolata, şekerleme ürünleri satmıyoruz, aromalı, gazlı içecekler, cipsler satmıyoruz, bulundurmuyoruz; ama çocuklar bunu okulun çevresindeki bakkaldan, büfeden çok rahatlıkla temin edebiliyor. Bunun uygulanabilir hale gelmesi için tebliğin de Bilim Kurulu kararının da Türkiye'nin gerçeklerini, realiteyi içine alacak şekilde okul çevresini, eğitimi de içine alacak şekilde, velileri de eğitecek biçimde içine alarak yeniden düzenlenmesi gerekiyor" dedi.