Son Dakika Haberleri: 'Okul gıdası' logosu uygulamasına 1 yıl erteleme
Son Dakika Güncel Haber

'Okul gıdası' logosu uygulamasına 1 yıl erteleme

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesindeki gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin süre 1 yıl ertelendi.

'Okul gıdası' logosu uygulamasına 1 yıl erteleme, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesindeki gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin süre 1 yıl ertelendi.


Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin sürenin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.


Tural: "Okul Gıdası Logosu Uygulaması'na 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı"


Başkanvekili Tural konuyla ilgili açıklamada. "Tarım ve Orman Bakanlığının 'Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı" dedi.


"Kantinci esnafımıza hayırlı olsun"


Tural, kantinci esnafının logo uygulamasına hazır olmadığını belirterek, "Şu an okullarımızda logolu ürün yok. Kantinlere ürün getiren tedarikçi firmaların ürettiği logolu ürün sayısı çok kısıtlı. Bu ürünlerle zaten esnafımızın kantinleri açmaları, kiraları karşılamaları, mümkün değil. Bu nedenle uygulamanın bir yıl ertelenmesini doğru buluyoruz. Uygulamanın ertelenmesinden dolayı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Necmettin Erkan'a esnafımız adına teşekkür eder kararın kantinci esnafımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ISPARTA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan duyurdu: Volkswagen'in fabrikası Manisa'da kurulacak
Erhan Erentürk kalesinde devleşti KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz Son Dakika: CHP, Aylin Nazlıaka'nın af talebini kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Okul gıdası' logosu uygulamasına 1 yıl erteleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]