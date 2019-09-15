Okul gıdası logosunun yürürlüğe girmesi ertelendi
30 dakika önce
TARIM ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması 1 yıl ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:43 Kaynak: DHA
TARIM ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
arasında imzalanan 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması 1 yıl ertelendi.
'Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe geçici maddenin eklendiği, buna göre bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin tebliğ hükümlerine 07.09.2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorunda oldukları belirtildi.
Üç bakanlık arasında imzalanan 'Okul Gıdası Logosu' uygulamasına göre, okul kantinlerinde sadece üzerinde 'okul gıdası logosu' olan sağlıklı ürünlerin satılması öngörülüyor.
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