Son Dakika Haberleri: Okul görevlisinin deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüntüler takdir topladı
Son Dakika Genel Okul görevlisinin deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüntüler takdir topladı

Okul görevlisinin deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüntüler takdir topladı

51 dakika önce

Okul görevlisinin deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüntüler takdir topladıTEKİRDAĞ - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8.

Okul görevlisinin deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüntüler takdir topladı

TEKİRDAĞ - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8. şiddetindeki depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde deprem anında güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde bir okul görevlisinin SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüldü.

Ayten - Aytaç Ilıca çiftinin 8 yaşındaki SMA hastası çocukları depreme eğitim gördüğü okulun bodrum katında yakalandı. Diğer öğrenciler ve öğretmenler deprem anında telaşla dışarıya koşuşurken SMA hastası Ata'yı okulun görevlisi Ferdi Barut sırtlayarak dışarı çıkardı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar sosyal medya hesabından paylaşan öğrenci velisi Aytaç Ilıca, "Görüntülerde SMA hastası oğlum Ata'yi okulun personeli sevgili Ferdi Barut depremden hemen sonra okulun en alt katından sırtına alarak yukarıya çıkarıyor. O kadar duygulandık ki anlatamam. Kelimelerin bittiği an bizim için. Bizler aklımızın bir köşesinde her zaman evlatlarımızı kime emanet edeceğiz diye düşünür dururuz. Bu tip iyiliklere şahit olunca insan huzur buluyor. Okulumuzun çatısı altında bizlere bu huzuru, güveni hissettiren tüm okul personeli ve yöneticilerine sonsuz minnetimizi sunarız notuyla paylaştı.

Okul görevlisinin deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüntüler takdir topladı

İstanbul, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da peş peşe depremler! Panik yarattı
Nusret Gökçe, İstanbul'un göbeğinde üstsüz koştu Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul, Türkiye'nin ekonomik başkentidir ama bunun değişmesi lazım 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:06:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul görevlisinin deprem anında SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüntüler takdir topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]