Okul harçlıklarıyla İdlib'deki briket ev kampanyasına destek oldular - Son Dakika

Hatay'da, Antakya Saraycık Ortaokulu öğrencileri, okulun kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarıyla "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına destek verdi.

6A sınıfı öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde savaştan kaçan ailelerin derme çatma çadırlardan sıcak bir yuvaya kavuşmalarının sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, bir hafta boyunca okul harçlıklarını kumbarada biriktirdi.

Kumbarada biriktirilen 240 lira, İdlib'de yürütülen briket ev yapım projesinde kullanılmak üzere Türk Kızılay Hatay Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Türk Kızılay Hatay Şubesi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Gülhan Yurdagül, AA muhabirine, öğrencilerin güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini söyledi.

Çocukların ev şeklindeki kumbarada bir hafta boyunca harçlıklarını biriktirdiklerini ifade eden Yurdagül, "Okul yönetimi de bize ulaşarak çocuklarının harçlıklarıyla "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına destek olmak istediklerini ilettiler. 6A sınıfından 32 öğrencinin biriktirdiği harçlıkları briket ev yapımı için kullanılmak üzere teslim aldık. Biz de anlamlı katkıları için onlara kek ve meyve suyu ikram ettik." dedi.