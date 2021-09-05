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Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek - Son Dakika

Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek

05.09.2021 10:40
Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek, System.String[]

LÖSEMİ tedavisi gören ve babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), bu yıl online eğitimle okula başlayacak.

LÖSEMİ tedavisi gören ve babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), bu yıl online eğitimle okula başlayacak. Okula başlayacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Öykün Arin "Okuma yazma öğreneceğim. Ressam olmak istiyorum" dedi. Anne Eylem Şen Yazıcı da Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak "Ağız içi sürüntü örneği dünyanın birçok ülkesinde kullanılabiliyor. Kök hücre bağışı yapmak için evden çıkmaya gerek bile kalmayan bir yöntem. Beklentimiz; ağız içi sürüntü örneklerinin Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce hayata geçirilmesi yönünde" diye konuştu.

İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin'in, Covid-19 nedeniyle steril ortamlarda kalması için uğraş veriliyor. Geçen yıl Ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, kontrolleri için sık sık Antalya'ya geliyor. Yarı uyumlu nakil nedeniyle kronik ilik savaşı veren Öykü Arin'in önümüzdeki dönemde ilaçlarının azaltılacağı belirtildi.

'İLAÇLARI AZALTMAYA BAŞLIYORUZ'Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin üzerinden 2 yıl geçtiğini, kızının şimdi kronik ilik savaşı verdiğini belirten Yazıcı "İlik savaşının tekrar etmemesi için yüksek doz bağışıklığını baskılayan ilaç kullanıyor. İki kez ilacın dozunu azaltmaya çalıştıklarında, her iki seferde de ciltte ilik savaşı gerçekleşti ve yaralar çıktı. Şimdi yeniden ilaçları azaltmayı deneyecekler. Uzun süre ilaç kullanıldığında ilik savaşının tekrar etmeme olasılığını düşünüyorlar. Bu sefer ciddi ciddi ilaçları azaltmaya başlıyoruz" dedi.'KAPALI ALANLARDA BULUNMASI UYGUN DEĞİL'Öykü'nün genel durumu iyi olduğunu, bu ilaçların ilik savaşını engelleyip aynı zamanda bağışıklığını baskıladığını ifade eden Yazıcı "Dolayısıyla başkalarıyla kapalı alanlarda bulunması uygun değil. O yüzden sadece Covid-19 nedeniyle değil, başka bulaşıcı hastalıklar nedeniyle de riskli buluyorlar. Biraz daha tecil edilmiş bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'OKULA ONLINE DEVAM EDECEK'Öykü Arin'in bu yıl okula başlayacağını söyleyen Yazıcı, " Eylül'de okula başlayacak ama online gidebilir. Diğer çocuklarla kapalı bir ortamda bir araya gelmesine doktorları izin vermiyor. O yüzden online devam edecek. Eğer bahar dönemine ilaçlarını kesmiş olur, ilik savaşı tekrar etmemiş olursa Öykü Arin de diğer çocuklarla beraber sınıfa gidebilecek. Okula başlayacağı için çok heyecanlı, çok mutlu. Okula gidebiliyor olsaydı, belki daha da keyfini çıkarabilecekti. Ama online eğitim bile ona çok iyi gelecek" dedi.'HENÜZ BU KONUDA BİR GELİŞME YOK'Kök hücre bağışı kampanyalarına hala devam ettiklerini aktaran Yazıcı, destek isteyen ailelerle görüşerek yardımcı olduklarını söyledi. Türkiye'de ağız içi sürüntü örneğinin yapılabilmesi için kampanya başlattıklarını ve büyük bir kitleye ulaştıklarını anlatan Yazıcı "Fakat henüz bu konuda bir gelişme yok. Bunu yeniden sık sık gündeme getirmek istiyoruz. Bu tür konular kamuoyunun gündemine geldiğinde yetkililer daha hızlı harekete geçebiliyor. Ağız içi sürüntü örneği dünyanın birçok ülkesinde kullanılabiliyor. Kök hücre bağışı yapmak için evden çıkmaya gerek bile kalmayan bir yöntem. Dolayısıyla Covid-19 koşullarının devam ettiği, rakamların yeniden yükseldiği bir dönemde, bu yönteme geçilmesi gerçekten çok önemli. O yüzden beklentimiz; ağız içi sürüntü örneklerinin Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce hayata geçirilmesi yönünde" diye konuştu.KAMPANYAYLA EŞLEŞME HABERLERİ DEVAM EDİYOR'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında bağışta bulunan kişilerden hala eşleşme haberleri aldıklarını hatırlatan Yazıcı "Kampanyada donör olmuş birinin İtalya'dan başka bir hastayla eşleştiği haberini aldık. Bir hayat kurtarmak, bir insana umut olmak çok önemli. O yüzden herkese donör olun ve asla vazgeçmeyin demeye devam ediyorum. Kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Kimin başına ne zaman böyle bir sorun geleceği belli değil. Dolayısıyla kendi geleceğiniz, çocuklarınız, sevdikleriniz ve herkes için donör olun, umut olun" dedi.RESSAM OLMAK İSTİYOR

Öykü Arin de okula başlayacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek "Çok çok heyecanlıyım. Okuma yazma öğreneceğim. Ressam olmak istiyorum. Kök hücre bağışı hayat kurtarır, donör olun umut olun" dedi.


Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek
Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek
Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek
Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek
Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek

Kök Hücre, Lösemi, Ressam, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek - Son Dakika


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