Son Dakika Haberleri: Okul hırsızları suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Okul hırsızları suçüstü yakalandı

Okul hırsızları suçüstü yakalandı

43 dakika önce

Malatya'da hırsızlık için girdikleri okulda suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Okul hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]

Malatya'da hırsızlık için girdikleri okulda suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beydağı Ortaokulu'na 2 kişinin girdiği ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek çalışma başlattı. Okul içerisinde 2 kişinin bulunduğunu tespit eden ekipler okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yetkililerin gelmesiyle birlikte okula giren ekipler N.Ş. (15) ile S.T.'yi (14) yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin okulda da çalışma yaptığı olayla ilgili inceleme başlatılırken 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
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