Son Dakika Haberleri: Okul Hırsızları Yakayı Ele Verdi

Okul Hırsızları Yakayı Ele Verdi

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 okula giren hırsızlar okullardan çaldıkları malzemeler ile yakalandı.

Okul Hırsızları Yakayı Ele Verdi, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 okula giren hırsızlar okullardan çaldıkları malzemeler ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu, Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesine giren İ.G.(28), H.B.(44), H.K.(21) ve F.B.(18), okuldan televizyon, kamera kayıt cihazları ve kantinlerden de bozuk para çaldı. Okullarda incelemelerde bulunan polis ekipleri olay gerçekleştiren 4 şahsı çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 4 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:28 Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
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