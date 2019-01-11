Son Dakika Haberleri: Okul Hizmet Masası Yüzlerce İş Yaptı

Okul Hizmet Masası Yüzlerce İş Yaptı

2 saat önce

İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden olan Okul Hizmet Masası 2018 yılını oldukça yoğun geçirdi.

Okul Hizmet Masası Yüzlerce İş Yaptı, System.String[]
İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden olan Okul Hizmet Masası 2018 yılını oldukça yoğun geçirdi.

Eğitim kurumlarının bir iş gününü geçmeyen bakım onarım işlerinin giderilmesi için kurulan Okul Hizmet Masası tarafından geçen bir yıl içinde 2 bin 133 kalem iş yapıldığı açıklandı. Okullardan gelen taleplerin aciliyet sırasına göre değerlendirildiğini söyleyen yetkililer, "2018 yılı içinde yoğun şekilde çalışarak okulların eksiklerini giderdik. Yeni yılda da aynı yoğunlukta işimize devam ediyoruz" dediler. Okul hizmet masası tarafından eğitim kurumlarında boya, badana, kapı, pencere, çatı tamiri, elektrik, su tesisat bakım onarım gibi işleri yapılıyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Güncel
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