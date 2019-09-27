Son Dakika Haberleri: Okul hizmetlisi alımında uzun kuyruklar oluştu
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Okul hizmetlisi alımında uzun kuyruklar oluştu

53 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere işçi alımı ön kayıtları yapıldı.

Okul hizmetlisi alımında uzun kuyruklar oluştu, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere işçi alımı ön kayıtları yapıldı.


İşkur üzerinden Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 28 personel alınacak. Okullarda temizlik ve diğer görevlerde çalıştırılmak üzere alım yapılacağının ilan edilmesinin ardından hükümet binasının önünde kuyruklar oluştu. Orhaneli Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan ön kayıtlar için başvurular ilgi gördü. Okullarda görevlendirilmek üzere temizlik personeli alımı yapılacak. Ön kayıtların ardından 23 temizlikçi ve 5 güvenlik personelinin alınacağı okullar için müracaat sayısı temizlik için 340, güvenlik için 18 kişi olurken, toplam 363 kişi sabahın ilk saatlerinde müracaat etti.


İşkur TYP personel alımları için İşkur'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malül aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak şartları aranmakta. - BURSA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Orhaneli, İŞKUR, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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