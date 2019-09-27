Son Dakika Haberleri: Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti

1 saat önce

TOKAT'ta, bir süredir psikolojik tedavi gören 3 çocuk babası Turan K. (32), görevli olduğu ilkokuldaki kalorifer dairesinde iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti, System.String[]

TOKAT'ta, bir süredir psikolojik tedavi gören 3 çocuk babası Turan K. (32), görevli olduğu ilkokuldaki kalorifer dairesinde iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, öğrencilerin pencereden hizmetlinin cansız bedenini görüp öğretmenlerine söylemesiyle ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, Kemalpaşa Köyü İlkokulu'nda meydana geldi. 108 öğrencinin bulunduğu okulda ilk dersin ardından teneffüse çıkan öğrenciler, kalorifer dairesinin penceresinden içerde asılı biri olduğunu görünce durumu öğretmenlerine bildirdi. Kalorifer dairesine giren öğretmenler, 5 yıl önce engelli kadrosundan okula hizmetli olarak giren Turan K.'yi ipe asılı halde buldu. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde evli, 3 çocuk babası Turan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turan K.'nin cesedi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları bulunduğu için bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Turan K.'nin yakınları acı haberi alıp geldikleri okulun önünde sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından okul tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. Evlerine gönderilen öğrencilerin velileri daha sonra okula gelerek çocuklarının çantalarını aldı.

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Çocukları deprem haberlerinden uzak tutun'
Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen, okulundan son yolculuğuna uğurlandı Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:10:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]