Okul Hizmetlisine Uyuşturucu Kullanımını Özendirmeden Adli Kontrol
7 saat önce
Samsun'da sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir ilkokulda görevli hizmetli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir ilkokulda görevli hizmetli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Taflan
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir ilkokulda hizmetli olarak görev yapan M.S.'yi sosyal paylaşım sitesinde kenevir bitkisi fotoğrafı paylaşıp uyuşturucu maddeyi özendirdiği iddiasıyla gözaltına aldı. M.S.'nin evinde yapılan aramada 4,27 gram esrar ve 0,51 gram kenevir tohumu ele geçirildi. M.S., "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: İHA
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