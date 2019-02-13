Son Dakika Haberleri: Okul Hizmetlisine Uyuşturucu Kullanımını Özendirmeden Adli Kontrol

Okul Hizmetlisine Uyuşturucu Kullanımını Özendirmeden Adli Kontrol

7 saat önce

Samsun'da sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir ilkokulda görevli hizmetli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okul Hizmetlisine Uyuşturucu Kullanımını Özendirmeden Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir ilkokulda görevli hizmetli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ilkokulda hizmetli olarak görev yapan M.S.'yi sosyal paylaşım sitesinde kenevir bitkisi fotoğrafı paylaşıp uyuşturucu maddeyi özendirdiği iddiasıyla gözaltına aldı. M.S.'nin evinde yapılan aramada 4,27 gram esrar ve 0,51 gram kenevir tohumu ele geçirildi. M.S., "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alişan, Bebeği Hakkında Kötü Yorum Yapanlara Sitem Etti ATV ile Yollarını Ayıran Raci Şaşmaz'a Oktay Kaynarca'dan Destek!

Ünlü Modelin Kalçasını Domuz Isırdı Cem Yılmaz Bilet İsteyen Arkadaşlarına Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:56:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Hizmetlisine Uyuşturucu Kullanımını Özendirmeden Adli Kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]