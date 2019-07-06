Okul idarecileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

25 öğrenciyi istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, aileler sinir krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Şeyma Subaşı'nın iki haftada tükenen kitabından ne kadar kazandı?